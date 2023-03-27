Kırşehir Valiliği şiddetli rüzgar uyarısı yaptı

Kırşehir Valiliği, il genelinde yarın için şiddetli rüzgar uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, çatı uçması ve ulaşımda oluşabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olunması istenilerek, "Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli şekilde eseceği yer yer fırtınaya dönüşmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirlik olunması gerekmektedir. Çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, soba zehirlenmeleri, heyelan gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Rüzgarın il genelinde yarın 80-90 kilometre hızla esmesi bekleniyor.