KAEÜ Tüm Birimleriyle TSE Belgesi alan ilk ve tek üniversite oldu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından üniversitenin kalite yolculuğu yazı dizisi kamuoyu ile paylaşıma açıldı.

Üniversite Basın ve Halka İlişkiler Biriminden verilen bilgiler istikametinde Ahi Evran Üniversitesi TSE Belgesi alan ilk ve tek üniversite olma özelliğini 2018 yılında yakaladı. Aralık 2017’de yapılan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardı Dış Tetkik Sürecini tüm birimleriyle başarıyla tamamlayarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesini almaya hak kazanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkiye’de ve yurt dışında değişik birimleriyle TSE Belgesi alan tek üniversite oldu. Pilot üniversite projeleri ile adından sıkça söz ettiren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, “Kaba Yem, Ceviz, Jeotermal Sera, JEOKAREM (Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi), GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi), SAUTER (Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi) ve Pilot Üniversite Projeleri tanıtılarak çalışmalara başlanıldı. Orta Doğunun yardım çağrısına her zaman kulak veren ve müslüman coğrafyasında yaşananların hassasiyetle üzerinde duran üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Orta Doğu ile uluslararası bağlantılarını güçlendirmek ve ikili iş birlikleri imzalamak amacıyla beraberindeki heyet ile Şubat 2018 tarihleri arasında Ürdün’de birtakım resmi ziyaretler gerçekleştirerek 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak ve lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini içine almak üzere öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan Erasmus+, Mevlana Değişim Programı ve ikili işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Başarılı birçok projeye imza atan ve yatırım programlarına projeler sunan üniversite Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları içinde önemli bir projeye daha imza attı. 4 bin 500 proje arasında ilk 40’a giren ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ile yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımının amaçlandığı proje, Kırşehir ve bölge için örnek proje niteliği taşıyor. Ülke ihtiyaçlarını gözeten projelere odaklandıklarını belirten Rektör Karakaya ise yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılmaya başlanması ile birlikte enerji ihtiyacında dışa bağımlılıktan kurtulacağını vurguluyor.