ESOB Başkanı Öztürk: "Emeklilikte prim eşitliği sağlanmalı"
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik (ESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, emeklilikte prim eşitliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik (ESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, emeklilikte prim eşitliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.
Öztürk yaptığı basın açıklamasında; "TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen EYT düzenlemesinde esnaf ve sanatkârların beklentileri henüz net olarak karşılanmadı" dedi. BAĞKUR ayrımı ve prim eşitsizliğinin kaldırılması gerektiğini aktaran Öztürk açıklamasında; “Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözmek üzere hazırlanan yasa meclisten geçti. 2 milyonu aşkın vatandaşın sorunu çözüme kavuştu. Esnaf ve sanatkârlarımız için yıllardır dile getirdiğimiz BAĞKUR ayrımı ve prim eşitsizliği ortadan kaldırılmalıdır. Ekonominin yapı taşı esnaflarımız; gece - gündüz, hafta sonu, bayram dinlemeden, mesai saati gözetmeden iş yerinin başında duruyor, emeğini, alın terini ve sermayesini ortaya koyuyor ve emeklilik için yanında çalışan işçiden 5 yıl daha fazla beklemesi gerekiyor. Esnafımız 9 bin prim gününü doldurmadan emekli olamıyorken yanında çalışan işçi 7 bin 200 prim gününde emekli olabiliyor" diye konuştu.
Esnaf ve sanatkarlar, yeni bir yasal düzenleme ile sorunlarının çözülmesini bekliyor.