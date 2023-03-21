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Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Kırşehir’de Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı, Vali Vekili Zikri Şahin başkanlığında yapıldı.
KIRŞEHİR 21.03.2023, 12:23
Kırşehir’de Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı, Vali Vekili Zikri Şahin başkanlığında yapıldı.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıya bağımlılıkla mücadelede etkili olan kamu kurumları amirleri, STK temsilcileri katıldı. Kırşehir’de yürütülen çalışmalar hakkında emniyet ve jandarma birimlerinin bilgilendirme yaptığı toplantıda şehir genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Toplantı, ilgili kurumlarca yapılan sunumların ardından bağımlılıkla mücadelede alınacak tedbirlerin görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi.