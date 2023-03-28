Ahi Evran’ın torunları İskenderun’da gönül köprüsü kurmaya devam ediyor

Türkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası Kırşehir’den İskenderun’a giden Ahi Evran’ın torunları deprem bölgesinde gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.

’Elini, Sofranı, Kapını Açık Tut’ düsturuyla İskenderun’da çalışma yürüten ekiplere Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara öncülük ediyor. İskenderun’daki depremzede vatandaşların psikolojik, kültürel, sportif gibi birçok alanda yanlarında olmak için görevli ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay’daki çadır kentte, depremzede çocuklar için etkinlikler düzenlenirken Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki çadır ve konteyner kentte kalan depremzede çocuklar için düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Çadır ve konteyner kentlerde yaptıkları çalışmaları anlatan Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, "Buradaki etkinliklerimizde ebru sanatı, futbol, seksek, palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri düzenliyoruz. Pamuk şeker ve patlamış mısır stantları kuruyor ve dağıtıyoruz"dedi.