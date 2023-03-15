Kilis Gençlik Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, Fenerbahçe’ye 3-1 yenildi

Türkiye Erkekler Voleybol Ligi 2. Lig’de Kilis Gençlik Spor Kulübü 1. Lig’e yükselme play-off müsabakaları yarı finalinde Fenerbahçe’ye 3-1 yenildi.

Çorum’da 14 Mart tarihinde başlayan yarı final maçında Kilis ekibinin ilk rakibi Fenerbahçe oldu. Kilis Gençlik Spor Kulübü, Fenerbahçe’yle oynadığı maçta 3-1 kaybetti. Turnuvanın ikinci gününde Siirt Belediyesi ile karşılaşacak olan Kilis ekibi, perşembe günü son maçında Konya Büyükşehir Belediyespor ile mücadele edecek.

Kilis Gençlik Spor Kulübü Başkanı Cemil Demirci son iki maçlarını kazanarak, final grubunda Kilis’i en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.