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Deprem bölgesi Kilis’te ilk teravih namazına yoğun ilgi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis’te ilk teravih namazı hasarsız camilerde kılındı.
KİLİS 23.03.2023, 09:31
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis’te ilk teravih namazı hasarsız camilerde kılındı.
Kilis’te 49 noktada kılınan teravihlerde yaşanan felaket ve afetlerin bir daha yaşanmaması için dua edildi. On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte ilk teravih namazı hasarsız camilerde kılındı.