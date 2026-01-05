2026 yılına ilişkin besilik hayvan ithalatı başvuruları için takvim belli oldu. Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla gerçekleştirilecek başvurular, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 23 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular ESK Üzerinden Yapılacak

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, besilik hayvan ithalatından faydalanmak isteyen üreticilerin başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerektiği bildirildi. Başvuruların, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Aydıntepe ve Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla alınacağı ifade edildi.

TÜRKVET Güncellemesi Şart

Yetkililer, başvuruya esas işletme kapasitelerinin Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) üzerinden kontrol edileceğini vurguladı. Sistem üzerinde kapasite güncellemesi yapmayan işletmelerin başvurularının kabul edilmeyeceği belirtilirken, üreticilerin başvuru öncesinde kayıtlarını güncellemeleri gerektiği hatırlatıldı.

Üreticilere Uyarı

Besilik hayvan ithalatı kapsamında mağduriyet yaşanmaması adına üreticilerin, başvuru süresi dolmadan önce gerekli belgeleri tamamlamaları ve TÜRKVET kayıtlarını kontrol etmeleri gerektiği kaydedildi.