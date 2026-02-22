Satıcılar ise taklit ürünlere karşı ilginç bir yöntemle müşterilerini ikna ediyor: elmayı ortadan ikiye keserek içindeki “yıldız” şeklini gösteriyor.

Zirai don üretimi vurdu

Geçtiğimiz yıl nisan ayında yaşanan zirai don afeti, bölgedeki meyve üretimini ciddi şekilde etkiledi. Normal şartlarda ortalama 25 bin tonun üzerinde elma üretimi yapılan şehirde, don nedeniyle bu rakam yaklaşık 2 bin ton seviyesinde kaldı. Üretimdeki büyük düşüş, misket elmanın pazarda yok satmasına neden oldu.

Yıldız testiyle hakikisi anlaşılıyor

Elma yetiştiricisi Ömer Balkar, müşterilerin gerçek misket elmayı ayırt edebilmesi için ürünü ortadan kestiklerini belirterek, “Sattığımız elmanın damakta iz bırakan hakiki misket elması olduğunu göstermek için kesip yıldızını gösteriyoruz” dedi. Misket elmanın ortasındaki çekirdek yatağının oluşturduğu belirgin yıldız şekli, ürünün en ayırt edici özelliği olarak öne çıkıyor.

Üreticiler umutlu

Saraycık köyünden Mehmet Geyik, bu yıl kiraz ve elma başta olmak üzere birçok meyvede verim düşüklüğü yaşandığını ifade ederek, “Meyvelere hasret kaldık” dedi. Meyve diyarı olarak bilinen Ziyaret beldesinden Mustafa Tokmak ise bir yüzü kırmızı, diğer yüzü yeşil tonlarında olan beş yıldızlı misket elma için bu sezon hava şartlarının daha olumlu ilerlediğini ve hasattan umutlu olduklarını dile getirdi.

Üretimdeki düşüşe rağmen özgün aroması ve kendine has yıldız görünümüyle misket elma, hem üreticinin hem tüketicinin gözdesi olmaya devam ediyor.