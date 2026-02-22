VakıfBank, liderlik koltuğunda oturduğu Vodafone Sultanlar Ligi’nde konuk ettiği Fenerbahçe Medicana karşısında 3-1 kazanarak 23. maçında 22. galibiyetini elde etti. Sarı siyahlılarda Tijana Boskovic 24 sayıyla oynarken, Marina Markova da 21 sayıyla çift haneli sayılara ulaştı.

VakıfBank’tan kusursuz dönüş

İlk set 25-23 ile Fenerbahçe’nin oldu. VakıfBank, skorda hiç geriye düşmediği ikinci sette kritik anlarda bulduğu serilerle momentumu elinde tuttu. Tijana Boskovic’in 6, Marina Markova’nın da 5 sayıyla öne çıktığı seti 25-22 kazanan sarı siyahlılar, skoru 1-1’e getirdi. VakıfBank, karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette Boskovic’in servis turunda 5-0’lık seriyle skoru 19-15’e taşıdı. Sarı siyahlılar, 4 blokla oynadığı setin son bölümünde taraftarının da büyük desteğiyle seti 39 dakika sonunda 26-24 ile hanesine yazdırarak geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 öne geçti. Dördüncü ve son sete 5-2 ile giren VakıfBank, seti 25-21 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Giovanni Guidetti: “15 harika oyuncuya sahibim”

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, maçın ardından şöyle konuştu: “Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Maçta üst düzey bir voleybol oynandı. Tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. İnanılmazlardı ve bize çok fazla cesaret verdiler. Sahada mükemmel bir oyun ortaya koyan takımımı da tebrik ediyorum. Tabii ki harika bir takıma karşı oynadık. Tutkulu bir şekilde sahaya odaklandık. 15 harika oyuncuya sahibim. Tüm oyuncularımı sahada kullandım. Bu galibiyet bizi rahatlattı. Şimdi sıradaki maçlara odaklanmalıyız.”

Derya Cebecioğlu: “Seyircimizin önünde böyle bir performans sergilediğimiz için mutluyum”

Fenerbahçe karşısında etkili bir performans sergileyen Derya Cebecioğlu, karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı: “Bu maç için son bir haftadır çok sıkı şekilde hazırlandık. Taraftarlarımızın önünde böyle bir performans sergilediğimiz için mutluyum. Fenerbahçe’yi de tebrik ediyorum. Bugün çok güzel bir oyun vardı sahada. İnşallah sezonun geri kalanında da bu performansı devam ettirip güzel bir şekilde yolumuzda ilerleriz.”

Fenerbahçe’ye karşı seri 5 karşılaşmaya yükseldi

VakıfBank, Fenerbahçe Medicana ile ligde oynadığı üst üste 5. maçı da kazandı. Sarı siyahlılar, geçen sezon play-off final serisinde rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılmayı başarırken, sezonun ilk yarısında da Fenerbahçe’yi mağlup etmişti.

VakıfBank ligde üst üste 7 maçtır kazanıyor

VakıfBank, Fenerbahçe karşısında elde ettiği galibiyetle Sultanlar Ligi’ndeki galibiyet serisini de 7 maça yükseltti. Sarı siyahlılar, bu karşılaşmalarda rakiplerine sadece 2 set kaybetti.

VakıfBank bir sonraki maçında Vodafone Sultanlar Ligi’nde 28 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da Nilüfer Bld. Eker ile deplasmanda karşılaşacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Caner Çildir, Yasin Çalışkan

VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu 10, Cansu Özbay 2, Marina Markova 21, Zehra Güneş 6, Tijana Boskovic 24, Derya Cebecioğlu 9, Ayça Aykaç Altıntaş (L)

FENERBAHÇE MEDİCANA: Alessia Orro 6, Arina Fedorovtseva 25, Agnieszka Anna Korneluk 2, Melissa Vargas 25, Hande Baladın 4, Eda Erdem Dündar 5, Gizem Örge (L), Bedart Ghani Yaasmeen 2, Ana Cristina 4

SETLER: 23-25, 25-22, 26-24, 25-21

SET SÜRELERİ: 30’, 29’, 39’, 27’