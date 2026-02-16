2025 yılı fındık hasadının ardından Ordu’da serbest piyasada 350 liraya kadar yükselen fındık fiyatlarının bugün 230-240 lira seviyesine gerilediğini hatırlatan Akça, bu durumun piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini belirtti.

Dünyada birçok üründe fiyat artışı yaşanırken fındıkta düşüş görülmesinin normal olmadığını ifade eden Akça, “Bunun asıl sebebi ekonomik olarak çok güçlü bir yapının piyasaya yön vermesi ve bazı bürokratik avantajlardan yararlanmasıdır” dedi.

“350 TL’ye çıkan fiyat yanlış algıyla geriye çekildi”

Kısa sürede oluşan yanlış algının fiyatları 350 TL seviyesine taşıdığını, ardından tekelci firmanın devreye girerek piyasayı baskıladığını öne süren Akça, sürecin hem üreticiyi hem de tüccarı zor durumda bıraktığını kaydetti.

Geçen hafta tekelci firmanın 50 randıman fındık için 280 TL fiyat açıkladığını dile getiren Akça, “Depo ve ürün maliyeti 320-350 TL civarında olan tüccar bu fiyata satış yaparsa ciddi zarar eder. Bu nedenle piyasada satış gerçekleşmedi, hareketlilik oluşmadı. Buna rağmen şu anda piyasada fındık 240 TL seviyesinde işlem görüyor” ifadelerini kullandı.

“Depolardaki ‘sigorta’ fındık üretime sokuldu”

Piyasadaki manipülasyonun sürdürülebilmesi amacıyla firmanın kendi stoklarını devreye aldığı yönünde duyumlar aldıklarını belirten Akça, “Tekelci firma, manipülasyon süresini uzatabilmek için depolarında ‘sigorta’ olarak tuttuğu fındığı dahi üretime sokmuş durumda. Anlaşılan o ki bu stoklar da tükenmek üzere. Geçen hafta 280 TL fiyat açıklanması bunun göstergesi olabilir” diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde ihtiyaca bağlı olarak fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket beklediklerini ifade eden Akça, temennilerinin piyasanın üretici lehine toparlanması olduğunu sözlerine ekledi.