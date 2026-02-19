Finansmanının büyük bölümü Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından karşılanan proje çerçevesinde böğürtlen, aronya, frenk üzümü ve ahududu fidanları üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle teslim edildi.

100 Dekarlık Alanda Üretim

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu da katıldı.

İl Müdürü Seyfettin Baydar, proje kapsamında 100 dekar alanda üretim yapılacağını belirterek, “Toplam 2 milyon 827 bin TL bütçeli projenin 2 milyon 120 bin TL’si YİKOB tarafından karşılandı. 28 bin adet böğürtlen, 10 bin 500 aronya, 7 bin frenk üzümü ve 7 bin ahududu fidanını üreticilerimize yüzde 75 hibeyle teslim ediyoruz. İlimizde ilk kez bu kapsamda geniş ölçekli bir üzümsü meyve projesini hayata geçiriyoruz” dedi.

Projenin; Dalaman, Ula, Datça, Milas, Seydikemer, Kavaklıdere, Menteşe ve Yatağan ilçelerinde uygulanacağı bildirildi.

“Pazar Sorunu Yaşanmayacak”

Vali Yardımcısı Cevheroğlu ise sağlıklı yaşam trendinin artmasıyla birlikte üzümsü meyvelere olan talebin yükseldiğine dikkat çekerek, özellikle pastacılık sektöründe bu ürünlerin yoğun şekilde kullanıldığını ifade etti.

Muğla’nın farklı iklim ve rakım özelliklerine sahip geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu vurgulayan Cevheroğlu, ürün çeşitliliğinin artırılmasının hem üretici gelirini yükselteceğini hem de ilin tarımsal potansiyelini güçlendireceğini söyledi.

Yetkililer, fidanların verime geçmesiyle birlikte üreticilerin pazarlama konusunda sıkıntı yaşamayacağını ve yüksek katma değerli üretimle önemli gelir elde edileceğini belirtti.