Lansman öncesinde Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Nobel Ödüllü ekonomist Profesör Daron Acemoğlu, ekonomi ve inovasyon konularında dikkat çekici bir sunum gerçekleştirdi. Etkinliğe katılanlar arasında Ekovitrin Yayın Kurulu Üyesi Bilal Koçak da yer aldı ve kitabın iş dünyası için önemli bir rehber niteliği taşıdığını ifade etti.

7 Sektörde Yatırımlar, Yeni Hedefler

10 bin kişiye istihdam sağlayan ve 7 farklı sektörde faaliyet gösteren Şahinler Holding’in yatırımları, lansmanın öne çıkan konularından biri oldu. Kemal Şahin, tekstil, turizm ve ambalaj sektöründe yeni fabrika yatırımları için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, Türkiye’de ve yurtdışında büyüme hedeflerini açıkladı:

Elazığ Tekstil Fabrikası : Türkiye’nin maliyet avantajlarını değerlendirerek Elazığ’da 1000 kişiye istihdam sağlayacak bir tesis kuruluyor. Bu fabrikadan daha uygun maliyetli üretimle Avrupa pazarına yönelik ürünler sunulacak.

: Türkiye’nin maliyet avantajlarını değerlendirerek Elazığ’da 1000 kişiye istihdam sağlayacak bir tesis kuruluyor. Bu fabrikadan daha uygun maliyetli üretimle Avrupa pazarına yönelik ürünler sunulacak. Trakya’daki Fabrika : Üretime ve satışa devam ederek, mevcut kapasiteyi koruyacak.

: Üretime ve satışa devam ederek, mevcut kapasiteyi koruyacak. Mısır Yatırımı: Mısır’da yıllık 20 milyon adet üretim kapasiteli ve 60 milyon dolar ciro hedefleyen bir tesis faaliyete geçti. Bu yatırım, 3000 kişiye istihdam sağlayarak Şahinler Holding’in uluslararası arenadaki gücünü artıracak.

Kemal Şahin, Türkiye’nin mevcut ekonomik koşulları nedeniyle birçok tekstil üreticisinin yurtdışına yöneldiğini belirterek, "Biz de Mısır’da yatırım yaparak, ‘yumurtaları farklı sepetlere koyma’ stratejimizi uyguluyoruz. Bu, şirketlerin sürdürülebilirliği için kritik bir yaklaşım," dedi.

Kitap: İş Dünyasına İlham Veren Bir Hikaye

Kemal Şahin’in Almanya’da mühendislik eğitimi alarak başladığı, ardından ticarete atılıp büyük bir holdingin liderliğine uzanan başarı hikayesi, "Sıfırdan Zirveye" kitabında detaylarıyla anlatılıyor. Şahin, zorluklarla dolu bu yolculuğunu kaleme alarak genç girişimcilere ve iş dünyasına ilham kaynağı olmayı hedefliyor.

Ekovitrin Yayın Kurulu Üyesi Bilal Koçak, kitabın tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, Kemal Şahin’in iş dünyasındaki başarılarını samimiyetle anlattığını belirterek, kitabın iş insanları için değerli bir rehber olduğunu ifade etti.

Kemal Şahin, lansman sırasında yaptığı konuşmada, “Bu kitap yalnızca bir başarı hikayesi değil, aynı zamanda iş dünyasının karmaşık yolculuğunda doğru adımların nasıl atılacağına dair bir rehber niteliği taşıyor,” dedi.

Sıfırdan Zirveye, iş dünyasında yeni ufuklar açmak ve girişimcilik ruhunu alevlendirmek isteyenler için önemli bir kaynak olarak raflardaki yerini aldı.