Türkiye’nin genç ve dinamik markası Kelebek Mobilya, İstanbul Mobilya Fuarı’nda sergilediği yeni koleksiyon ve dünyaca ünlü tasarımcı ve küratör Karim Rashid imzalı tasarım ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Global tasarım vizyonuyla hazırlanan ürünler, fuar ziyaretçilerinin gözünü kamaştırdı.

2024 yılında 16. Kez kapılarını açan İstanbul Mobilya Fuarı, 25 salonun yanı sıra çadırlarla da desteklendi. 250.000 metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda 1.000'den fazla katılımcı ve 3 binin üzerinde marka 6 gün boyunca milyarlarca dolarlık iş birliğine imza attı. Bu görkemli fuarın öne çıkan markası ise 2024 yılında çıkan yeni koleksiyonları Lovisa, Lucenta, Armin, Incia, Grove ile birlikte Karim Rashid tarafından hazırlanan Flytopia Colleciton ürünleriyle Kelebek Mobilya oldu.

Karim Rashid tasarımları ilk kez İstanbul Mobilya Fuar’ında sergilendi

Kelebek Mobilya’ya özel olarak hazırladığı yeni Flytopia koleksiyonunu İstanbul Mobilya Fuarı’nda tanıtan Karim Rashid, zamansız şık parçaların mobilya sektöründeki değerinden bahsetti. Fuarda ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanan Rashid, hayranlarıyla bir araya geldi. Fuarı ziyaret etme fırsatı da yakalayan dünyaca ünlü tasarımcı, Kelebek Mobilya’nın çizgisinin diğer markalardan daha farklı olduğunu vurguladı.

Kelebek Mobilya olarak bir dönüşüm içerisindeyiz

Kelebek Mobilya’ya her sene artan yoğun ilginin detaylarını aktaran Kelebek Mobilya Genel Müdürü Tolga Kaya: “Kelebek Mobilya olarak mobilya fuarlarını ihracat açısından önemsiyoruz. İstanbul Mobilya Fuarı’nda global tasarım vizyonumuzla hazırladığımız ürünlerimizi yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Fuarda her gün ayrı yoğunluklara şahit olma fırsatına eriştik. Yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcılardan da büyük talep gördük. Geçtiğimiz günlerde Almanya Köln Fuarı’ndaki standımız da çok beğenilmişti. Global tasarım vizyonumuzu tüm dünyada duyurmaya devam ediyoruz. Doğru tasarımlar yaparak hedef kitlemizin isteklerine uygun ilerliyoruz ve bu sayede markamızdaki dönüşüm sürecine yakından şahit oluyoruz. Dönüşüm sürecinin önemli bir parçası da Karim Rashid ile yaptığımız iş birliği oldu. Karim Rashid ürünleri ilk kez İstanbul Mobilya Fuarı’nda sergilendi. Kendisi de standımızı ziyaret ederek bizim için hazırladığı “Flytopia” koleksiyonunun detaylarını aktardı.

Bu sene de iç ve dış pazardaki oranımızı arttırmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla Türkiye’deki ve dünyadaki mobilya fuarlarına katılarak hem verim almak hem de tasarım çizgimizdeki değişimi duyurmak istiyoruz.” dedi.