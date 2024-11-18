HABER: ALİ KARABAŞ

Bir Cumhuriyet markası olan Kelebek Mobilya’nın gurur dolu hikâyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla başladı. Bugün de aynı vizyonla yatırımlarını sürdüren marka, sadece mobilya sektöründe değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de öncü rolünü koruyor. Sporun birleştirici ve güçlendirici gücüne inanan Kelebek Mobilya, kadın voleybolunun gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

"Kadınların Güçlenmesi Ülkenin Geleceği İçin Hayati Önemde"

Desteklerini düzenlenen basın toplantısı ve imza töreniyle duyuran Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, iş birliğinin anlamını şu sözlerle ifade etti:

“Kelebek Mobilya markamızla Türk sporuna ve özellikle kadın sporcuların güçlenmesine destek olma misyonuyla hareket ediyoruz. Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın Sultanlar Ligi’nde mücadele edeceği 2024-2025 sezonunda yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kadınların toplumsal, ekonomik ve sportif alanlarda güçlenmesi, bir ülkenin geleceği için hayati öneme sahiptir. Bu değerli takıma desteğimiz, Türk sporunda kadınların yükselişine katkı sağlama vizyonumuzun bir parçasıdır.”

"Türk Kadını Sporun Her Alanında Başarılı Olabilir"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise Sultanlar Ligi’ne yükselmenin mutluluğunu paylaşırken, kadın voleybolcuların gençlere örnek olmasını istediklerini belirtti:

“Sultanlarımız bizim başımızın tacı. İnsanlar farklı düşünebilir ama sporun birleştirici gücü her zaman vardır. Türk kadını her şeyi başarabilir. Kariyer de yapar, spor da yapar. Belediye olarak her zaman destekçiyiz. Bu sezon, takımımızın Sultanlar Ligi’nde ilk sıralarda yer alacağına ve Avrupa’da Türkiye’yi temsil edeceğine inanıyoruz.”

"Başarılarımıza Yeni Sayfalar Eklemek İstiyoruz"

Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Başkanı Selahattin Harputlu, kulübün başarıları ve hedeflerine dikkat çekti:

“24 branşta faaliyet gösteren bir spor kulübüyüz. Geçtiğimiz yıl bir alt ligde şampiyon olarak Sultanlar Ligi’ne yükseldik. Bu zorlu süreçte yanımızda olan sponsorumuza teşekkür ediyoruz. Umuyorum ki bu sezon da başarılarımızı sürdüreceğiz.”

Kelebek Mobilya’nın bu anlamlı desteği, yalnızca kadın voleybolculara değil, sporun toplumsal birleştirici gücüne de önemli bir katkı sağlıyor. Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, yeni sezonda hem ligde hem de uluslararası arenada başarıyla Türkiye’yi temsil etmeyi hedefliyor.