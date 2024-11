HABER: ALİ KARABAŞ

Bir Cumhuriyet markası olan Kelebek Mobilya’nın gurur dolu hikâyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla başladı. Bugün de aynı vizyonla yatırımlarını sürdüren marka, sadece mobilya sektöründe değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de öncü rolünü koruyor. Sporun birleştirici ve güçlendirici gücüne inanan Kelebek Mobilya, kadın voleybolunun gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Desteklerini düzenlenen basın toplantısı ve imza töreniyle duyuran Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, iş birliğinin anlamını şu sözlerle ifade etti:

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise Sultanlar Ligi’ne yükselmenin mutluluğunu paylaşırken, kadın voleybolcuların gençlere örnek olmasını istediklerini belirtti:

“Sultanlarımız bizim başımızın tacı. İnsanlar farklı düşünebilir ama sporun birleştirici gücü her zaman vardır. Türk kadını her şeyi başarabilir. Kariyer de yapar, spor da yapar. Belediye olarak her zaman destekçiyiz. Bu sezon, takımımızın Sultanlar Ligi’nde ilk sıralarda yer alacağına ve Avrupa’da Türkiye’yi temsil edeceğine inanıyoruz.”