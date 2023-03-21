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Jandarma KADES’i Tanıttı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı.

KAYSERİ 21.03.2023, 16:00
Jandarma KADES’i Tanıttı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kadına şiddeti önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda; Aile Destek Merkezinde (ADEM) bulunan kadın vatandaşlara, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele çerçevesinde KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

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