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Jandarma KADES’i Tanıttı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı.
KAYSERİ 21.03.2023, 16:00
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kadına şiddeti önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda; Aile Destek Merkezinde (ADEM) bulunan kadın vatandaşlara, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele çerçevesinde KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.