TFF 3. Lig 3.Grup’un 9. haftasında Karabük İdman Yurdu evinde Orduspor 1967 ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Ramazan Haymana, Abdullah Polat, Mehmet Kirişçioğlu
Karabük İdman Yurdu: Furkan Yasin Çevik, Göksu Mutlu, Mert Özyıldırım (Mustafa Yorulmaz dk. 85), Seyit Ali Kahya (Emin Temel dk. 85), Eray Uysal (Kaan Erdoğan dk. 74), Kağan Köroğlu, Ahmet Sezer, Arda Belen, Ege Okka, Yunus Emre Alagöz, Tugay Keleş (Berkcan Cengiz dk. 82)
Orduspor 1967: Mertcan Dağlı, Eren Tunalı (Alim Harlak dk. 64), Hakan Çinemre (Mert Denizli dk. 87), Oğulcan İnanç, Mümin Uyar (Arda Köksal dk. 46), Ege Özkayımoğlu, Ömer Alper Tatlısu, Erdem Onur Beytaş (Alaattin Öner dk. 87), Ali Kemal Başaran (Arda Görmüş dk. 64), Sarper Çağlar, Tolga Cevher
Goller: Tugay Keleş (dk. 59) (Karabük İdman Yurdu), Ege Özkayımoğlu (dk. 83) (Orduspor 1967)
Kırmızı kart: Göksu Mutlu (dk. 89) (Karabük İdman Yurdu)
Sarı kartlar: Ege Okka, Tugay Keleş, Eray Uysal, Göksu Mutlu, Kaan Erdoğan (Karabük İdman Yurdu), Tolga Cevher, Ege Özkayımoğlu, Oğulcan İnanç (Orduspor 1967)