Haftanın ilk günleri kavurucu geçecek

Pazartesi ve Salı günü Türkiye’nin büyük bölümü bunaltıcı sıcakların etkisi altında olacak. Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. İç kesimlerde ise hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Yağışlı hava Çarşamba’dan itibaren etkisini gösterecek

Hafta ortasından itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava Edirne’den yurda giriş yaparak doğu istikametinde ilerleyecek. Yağışların başta Trakya olmak üzere Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Edirne'den Kars'a kadar uzanan geniş bir hat boyunca sağanak yağışlar görülecek.

Toz taşınımı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğini belirtti. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Ayrıca rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hafta sonuna doğru yağışlar güneye inecek

Cuma gününden itibaren yağışlar Güneydoğu’ya doğru genişleyecek. Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Bu bölgelerde ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı tedbirli olunması gerekiyor.