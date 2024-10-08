18 yaş altı BES hayata geçirildiği günden bu yana istikrarlı bir yükseliş sağlayarak aileler tarafından en çok tercih edilen yatırım aracına dönüştü. Yılın başından bu yana yüzde 30 oranında artarak 1 milyon 322 bin katılımcıya ulaşan 18 yaş altı segmenti, sektörün dinamik gücü olmayı sürdürüyor. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin yüzde 14’ünü 18 yaş altı katılımcıların oluşturduğunu belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik olarak gelecek odaklı Erken BES planlarımızla gençlerimizin erken yaşta tasarruf alışkanlığı kazanmasını sağlıyoruz. BES ile erken yaşta tanışan gençler finansal okur yazarlık farkındalığı da kazanarak ülkenin tasarruf açığının azaltılmasına katkıda bulunuyorlar. 143 bin sözleşme adedimiz ile 18 yaş altı BES’in önemli bir paydaşıyız, katılımcılarımıza sunduğumuz 17 faizsiz fon seçeneğimiz ve yenilikçi ek hizmetlerimizle sektöre öncülük ediyoruz” diye konuştu.

“Erken BES” ailelerin ilgi ve güveniyle büyümeye devam ediyor

Erken BES planının çocukların tasarruf etme bilinci kazanmasındaki önemine değinen Ayhan Sincek, “Erken başlanan tasarruf sayesinde çocuklarımıza ilerleyen yaşlarında eğitim, evlilik, iş kurma, ev alma gibi konularda ciddi bir birikimle hayata atılma imkânı sağlıyoruz. Aynı zamanda birikimlerini faizsiz fonlarımızda değerlendirirken fon dağılımını ebeveynler kendileri belirleyebildikleri gibi fon uzmanlarımızdan destek de alabiliyorlar. Erken BES’li gençler yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı gibi ek masraflar ödemiyor. Bununa birlikte, hiçbir yatırım aracında olmayan yüzde 30 devlet katkısından yararlanıyorlar. Ayrıca katılımcılarımız 18 yaşına geldiklerinde sözleşme haklarını katkı payı ödeyen kişiden devir alabiliyorlar.

Sincek, “Erken Besli ailelerimiz ve çocuklarının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik her bütçeye uygun planlarla geniş bir ürün portföyü sunuyoruz. Katılımcılarımız yüksek getirili fonlarımızla birikimlerini büyüterek tasarruf etme imkanına sahip oluyorlar. Eğitimden sağlığa birçok alanda sunduğumuz ek asistans hizmetlerimizden ücretsiz ya da avantajlı fiyatlarla yararlanabiliyorlar. Erken BES’li çocuklarımıza sağlık, spor, bakım, okul ihtiyacı gibi alanlarda indirimler sağlıyoruz. Çocuklar ve gençler için tasarruf ve yatırım fırsatı sunarken geleceklerini ve eğitim hayatlarını da güvence altına alıyoruz” şeklinde konuştu.

Faizsiz fon seçenekleri BES’i sevdirdi

Katılım Emeklilik, farklı risk profillerine sahip katılımcılara uygun fon seçenekleriyle her birinin yatırım hedeflerinde en doğru çözümü bulmalarını sağlıyor. Bu sayede, Erken BES katılımcılarına enflasyonun üzerinde getiri elde etme imkânı sunuyor. Ayrıca yüksek getiri performansına sahip 17 faizsiz fon seçeneği ailelerin Erken BES uygulamasına ilgisini artırıyor. Aileler Erken BES ile çocuklarının geleceğine yatırım yaparken birikimlerini altın, döviz, hisse senedi gibi katılım esaslı emeklilik fonlarında değerlendirebiliyor.