“Gazze Yalnız Değil, Filistin Bizim Canımız Ciğerimizdir”

Hz. Ali Camii’nde düzenlenen soru-cevap etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak’ta gerçekleştirilen Gazze Mitinginin ardından Filistin’e yönelik mesajlarını yineledi. Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’yi hiçbir zaman yalnız bırakmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Filistin yalnız değildir. Gazze bizim canımız, ciğerimizdir. İsrail’in bu düşmanlığı yanına kar kalmayacak. 7’den 70’e mazlumun ahını alan Netanyahu’nun yaptıkları yanına kar kalmaz.”

“Konteyner Göndermek İstiyoruz Ama Netanyahu Müsaade Etmiyor”

Gazze’deki insani dramın sürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin konteyner kent kurma girişimlerinin İsrail tarafından engellendiğini belirtti:

“Elimizde konteynerlar var. Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimizi çadırlardan kurtarabilecek durumdayız ancak Netanyahu buna müsaade etmiyor. Ama er ya da geç o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız.”

Trump, Putin ve Zelenski Gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin diplomatik temasların sürdüğünü belirterek, pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı:

“Putin, Zelenski ve Sayın Trump’la bu konularda temaslarımız devam ediyor. Trump’la pazartesi akşamı yapacağımız görüşmede hem Rusya-Ukrayna savaşını hem de Filistin meselesini ele alacağız.”

“2026’ya Ekonomide Olumlu Bir Başlangıç Yaptık”

Ekonomi gündemine de değinen Erdoğan, enflasyondaki düşüş ve Merkez Bankası rezervlerindeki artışın olumlu seyrettiğini ifade etti:

“2026’ya olumlu bir şekilde girdik. Enflasyon düşüyor, Merkez Bankamızın rezervleri her geçen gün daha iyiye gidiyor. 2026’nın başarılı bir yıl olacağına inanıyoruz.”

Deprem Konutlarında Hedef: Tamamlamak

Deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Erdoğan, 11 ilde deprem konutları ve sosyal konut projelerinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti: