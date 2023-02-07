Sarıkamış’tan deprem bölgesine 2 TIR dolusu yardım yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi sonrası Kars’ın Sarıkamış ilçesinde toplanan 2 Tır dolusu yardım bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Sarıkamış Gençlik Merkezinde başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlarla birlikte özel sektör firmaları da katkıda bulundu. Yardım kampanyası ile toplanan su, şeker, çay, yağ, un, bakliyat başta olmak üzere çeşitli gıda maddeleriyle yorgan, battaniye, kıyafet, ayakkabı, elektrikli ısıtıcılar, gibi birçok ihtiyaç malzemelerinden oluşan 2 TIR dolusu yardım, AFAD Kontrolünde deprem bölgesine gönderildi.

İlçede yardımların hafta boyunca devam edeceği öğrenildi.