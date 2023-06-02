Meteorolojiden Kars’a sağanak yağmur uyarısı

Kars’ta sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Kars ve bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kars’ta, rüzgar bölge genelinde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beleniyor. Kars’ta hava sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçüldü.