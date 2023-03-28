Kaymakam Karakaş, jandarmayla iftar açtı

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, iftarını jandarmayla birlikte açtı.

Kars’ın Digor ilçesi Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, Digor Cumhuriyet Savcısı Furkan Samet Eser ile birlikte Dağpınar Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Kaymakam Karakaş, bir süre karakol komutanıyla görüştü. Karakaş daha sonra iftarını jandarmalarla birlikte açarak, bir süre askerlerle sohbet etti.

İftar yemeğinin ardından Kaymakam Karakaş ve beraberindekiler Dağpınar Jandarma Karakol Komutanlığından ayrıldı.