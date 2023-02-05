Kars’ta yaban hayvanları için doğa yem bırakıldı

Kars Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için doğaya yem bıraktı

DKMP ekipleri, il genelinde etkili olan kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı. Yaban hayvanlarının olumsuz hava şarlarından etkilenmemesi için doğaya yem bırakarak, yaban hayvanlarının kolay yiyecek bulmasına imkan sağladı.

Yoğun kış şartlarında yaban hayatının desteklenmesi amacıyla kar örtüsünün yoğun olduğu alanlara yem bırakan DKMP ekiplerinin, bu tür çalışmaları aralıksız yapacağı öğrenildi.