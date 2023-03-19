Kars’ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza; Halitpaşa Mahallesi eski Devlet Hastanesi yolunda meydana geldi. S.K. idaresindeki 36 D0011 plakalı minibüs, A.Z. idaresindeki 42 RM 484 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan A.Z., M.Z., F.Z., A.Z. ve D.Y.Z yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Hastane de tedavi altına alınan yaralılardan F.Z. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, minibüs sürücüsü S.K. gözaltına alındı.