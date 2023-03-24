Kars’ta “Polis Haftası” etkinlikleri

Kars’ta “10 Nisan Polis Haftası” dolayısıyla yarışma ve çeşitli müsabakalar düzenlenecek.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenecek olan olan “10 Nisan Polis Haftası” da 8. sınıflara yönelik okullar arası bilgi yarışması yapılacak. Bilgi yarışmasının ön elemeleri 27-28 Mart 2023 günü saat 10.00’da Halk Eğitim Merkezi’nde yapılacak. Bilgi yarışmasının finali ise 11 Nisan 2023 günü saat: 14.30’da Kars İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ezberden Şiir Okuma Yarışması 5-6-7. sınıflar arası serbest temalı ezberden şiir okuma yarışması düzenlenecek. Yarışmanın son başvuru tarihi 31 Mart 2023, ön elemeler 3 Nisan 2023 ve final yarışması ise 13 Nisan 2023 tarihinde saat: 14.30’da İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılacak.

Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Ortaokullar ve Liseler arası ’Polis’ temalı resim ve şiir yazma yarışması yapılacak. Yarışmaların son başvuru tarihi ise 31 Mart 2023, dereceye giren resimler ve şiirler 13 Nisan 2023 tarihlerinde Milli Eğitim Müdürlüğü’nden temin edilerek şövalyeler vasıtası ile İl Emniyet Müdürlüğü Konferans salonu girişinde sergilenecek.

Ayrıca ilkokul öğrencilerine yönelik satranç turnuvası düzenlenecek. Yarışmaya satranç lisansı olan öğrenciler katılım sağlayacak. Turnuvanın son başvuru tarihi 31 Mart 2023 satranç turnuvasına katılım www.kars.tsf.org adresine yapılacak. Müsabaka tarihleri: 8-9 Nisan 2023 Müsabaka Yeri İl Halk Kütüphanesi.

İl Emniyet Birimleri Arası Voleybol Turnuvası, Emniyet personeline yönelik birimler arası voleybol turnuvası düzenlenecek. Çeyrek Final Müsabakaları 27-28-29-30 Mart 2023, Yarı Final Müsabakaları 3-4 Nisan 2023 ve finale kalan takımlar ise 12 Nisan 2023 tarihinde Kafkas Üniversitesi Prof. Dr Necati Kaya Spor Salonu’nda şampiyonluk karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.

3 Bant Bilardo Turnuvası Yarı Final Müsabakaları Tarihi: 22 Mart 2023, Final Müsabakası Tarihi 9 Nisan 2023 Arkadaşım Bilardo Salonu’nda yapılacak.

Pool Son Başvuru Tarihi: 29.03.2023 Çeyrek Final Müsabakaları Tarihi: 31 Mart 2023, Yarı Final Müsabakaları Tarihi: 1 Nisan 2023, Final Müsabakası Tarihi 9 Nisan 2023 Arkadaşım Bilardo Salonu düzenlenecek.

Öte yandan yarışmada dereceye girenlere bisiklet, tablet ve akıllı saat verileceği öğrenildi.