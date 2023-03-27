Kars’ta peynir altı suyundan oluşan gölet temizlendi

Kars’ta, tıkanan kanalizasyon şebekesinden dışarı taşan peynir altı suyunun oluşturduğu gölet temizlendi. Tıkanan kanalizasyon ise açılarak pis kokunun önüne geçildi.

İhlas Haber Ajansı’nın “Kars’ta peynir altı sularının oluşturduğu gölet etrafa pis koku yayıyor” başlığıyla servis ettiği haberin ardından yetkililer harekete geçti.

Kars Valiliği’nin talimatlarıyla harekete geçen yetkililer, Kars-Erzurum karayolu bulunan bölgeye gelerek çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarla tıkanan kanalizasyon yeniden açılırken, etrafa pis koku yayan gölet ise suları vidanjörle çekilerek temizlendi. Yapılan çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı.