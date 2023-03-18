Kars’ta KOSGEB 352 işletmeye destek verdi

Kars’ta KOSGAB 2022 yılında 352 işletmeye, 60 mily864 bin 414 TL. destek verdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kars Müdürlüğü tarafından 2022 yılında bir önceki yıla göre destek verilen işletme sayısında ve destek miktarında artış oldu.

KOSGEB Kars Müdürlüğü tarafından 2021 yılında 186 işletmeye 4 milyon 727 bin 154 TL destek ödemesi gerçekleştirilirken, 2022 yılında 352 işletmeye 60 milyon 864 bin 414 TL destek ödemesi yapıldı.

Desteklerin büyük bir kısmı personel çalıştırma taahhüttü ile verildi ve bu sayede Kars’ta ek istihdam oluşturuldu. 2022 yılında gerçekleşen bu ödeme ile ilde KOSGEB tarafından bugüne kadar yıllık bazda verilen en yüksek destek rakamına ulaşıldı.

Öte yandan Kars’ta faaliyet gösteren işletme ve KOBİ’lerin KOSGEB desteklerinden faydalanmaları için başvurularını bekleniyor.