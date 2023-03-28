Kars’ta kadına yönelik şiddetle mücadele devam ediyor

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda; 2022 yılı Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Risk Haritası, 2023 yılı birinci dönem Faaliyet Raporu, hizmet verileri sunumları ile 2023 yılı ikinci dönem Faaliyet Planı’nda yer alan çalışmalar değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı yapılan sunumların ardından sona erdi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’na; paydaş kurumların temsilciler katıldı.