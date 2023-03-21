Kars’ta kaçak sigara ele geçirildi

Kars’ta bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri sigara kaçakçılarına yinelik çalışma başlattı.

KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda A.B.’nin kaçak sigara sattığı tespit edildi. KOM ekipleri daha sonra A.B.’nin iş yeri ait depoda arama yaptı. Yapılan arama bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen A.B. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.