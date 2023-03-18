Kars’ta Çanakkale Zaferi törenle kutlandı

Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümü dolayısıyla Kars’ta tören düzenlendi.

Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen ilk törene; Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Başsavcı Abdullah Amanvermez, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, asker ve öğrenciler ile şahit yakınları katıldı.

Şehitlik anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı’nın çelenk sunumuyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, şeref defteri imzalandı.

Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, “Türk tarihinin dönüm noktalarından olan ev bağımsızlık savaşımızın temellerinin atıldığı Çanakkale Zaferini kutlamak ve vatanımız uğruna canları pahasına göğsünü düşmana siper eden siz aziz şehitlerimizi anlam için huzurlarınızdayız. Sizler ay yıldızlı şanlı al bayrağımızın vatan semalarında özgürce dalgalandığı huzurlu bir toplumda birlik, beraberlik ve kardeşçe yaşayabilmemiz uğruna canlarınızı feda ettiniz. Vatan ve millet için yaptığınız fedakarlık hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar ulvi ve emsalsizdir. Sizler yüce Allah katında ve aziz milletimizin gönlünde en yüce mertebeye eriştiniz” dedi.

Program daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda devam etti. Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemi belirten konuşmalar ile devam etti. Şiir dinletisi, Çanakkale Destanı Oratoryosu ve koro gösterisiyle program son buldu.