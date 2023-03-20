Kars Valiliği Nevruz Bayramı etkinlilerini iptal etti

Kars Valiliği koordinesinde her yıl coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramı etkinlikleri, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinden dolayı iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlkbaharın gelişi, doğanın yeniden uyanışı olarak bilinen, ülkemiz ve birçok ülke tarafından kutlanan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesinde yer alan Nevruz, her yıl 21 Mart tarihlerinde Valiliklerimiz Koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince kutlanmaktadır” denildi.

Açıklamada, “21 Mart 2023 tarihinde kutlanması planlanan Nevruz Bayramı, 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinden dolayı iptal edilmiş olup; yaşanan büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diler, tüm vatandaşlarımızın Nevruz Bayramını kutlar, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.