Kars-Arpaçay arasında yol çalışmaları devam ediyor

Kars-Arpaçay-Çıldır karayolunda yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce yürütülen yol çalışmalarıyla Kars, Gürcistan’a modern ve yüksek kalitede sıcak asfalt yollarla bağlıyor.

Kars-Arpaçay arası yüksek standartlı sıcak asfalt yol çalışmaları tamamlandığında güzergahta uluslararası taşımacılık daha sağlıklı, daha güvenli ve daha kısa sürede yapılacak.

Arpaçay sınırlarında devam eden ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yol çalışmaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Modern yollara kavuşan vatandaşlar, yol çalışmalarında emeği geçen ve katkısı olanlara teşekkür etti.

Kars-Arpaçay-Çıldır karayolunu tır sürücülerinin yoğunlukta kullandığına dikkat çeken vatandaşlar, yapılan yolun uluslar arası taşımacılığa önemli bir ivme kazandıracağına dikkat çekti.