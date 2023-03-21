Kars 36 Spor Çayeli Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 20. Hafta karşılaşmaları 22 Mart 2023 Çarşamba günü oynanacak. Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanacak olan Kars 36 Spor Çayeli Spor karşılaşmasını Mardin bölgesi hakemlerinden Tacdin Özmen yönetecek. Özmen’in yardımcılıklarını ise İbrahim Aksoy, Barış Karakuş yapacak. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Zeynep Acar, saat 13.00’de başlayacak karşılaşmaya tüm Karslılar davet edildi.

Öte yandan geçen hafta Trabzon deplasmanından 3 puanla dönen yeşil beyazlı ekip, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Son haftalarda yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Kars 36 Spor kendi sahasında oynayacağı Çayeli Spor karşılaşmasını kazanarak yoluna devam etmenin planlarını yapıyor.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, Çarşamba günü oynanacak Çayeli Spor karşılaşmasını tüm taraftarları davet etti.