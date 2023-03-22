Kars 36 Spor 3 Çayeli Spor 0

Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Çayeli Spor 3-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında Kars 36 Spor Çayeli Spor ile karşılaştı. Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanan karşılaşma da üstün olan taraf yeşil beyazlı ekipti. Bulduğu pozisyonları golle sonuçlandıran Kars 36 Spor karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Kars 36 Spor Çayeli Spor galibiyetiyle puanını 16’tıya çıkardı. Yeşil beyazlı ekip galibiyet sevincini taraflarıyla birlikte yaşadı.