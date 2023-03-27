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Halk Ozanı Çobanoğlu mezarı başında anıldı
HALK OZANI MURAT ÇOBANOĞLU ÖLÜMÜNÜN 18. YILINDA TÖRENLE ANILDI(KARS-İHA)
KARS 27.03.2023, 12:38
Halk Ozanı Murat Çobanoğlu ölümünün 18. yılında törenle anıldı.
Halk Ozanı- Devlet Sanatçısı Aşık Murat Çobanoğlu’nun ölümünün 18. Yıl dönümünde Belediye Başkanlığı’nca Asri Mezarlığı’nda kabri başında tören düzenlendi.
Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın’ın da katıldığı programda Çobanoğlu’nın mezarına kırmızı karanfil bırakıldı.
Program, Kur’an-ı Kerim Tilavetinin okunmasının ardından son buldu.