Digor’daki cinayetin 2 zanlısı yakaladı

Digor’da susturuculu silahla işlenen cinayetin 2 zanlısı yakalandı.

Kars’ın Digor ilçesinde maskeli şahıs tarafından susturuculu silahla işlettiği markette öldürülen V.B.’nin cinayet zanlılarının yakalanması için Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Digor ilçesinde meydana gelen cinayet olayıyla ilgili başlatılan titiz çalışmalar neticesinde terk edilmiş halde bulunan olayda kullanılan aracın İstanbul ilinden kiralandığı ve kameralara yakalanmamak için plakalarının söküldüğü belirlendi.

Olaya karışan tüm şüpheliler tespit edilmiş, olay esnasında bizzat olay yerinde olduğu tespit edilen E.T. (33) ve olayla ilgisi olan diğer E.R (55) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca olaya karışan diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise titizlikle devam ediyor.