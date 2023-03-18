Digor’da evde bakım hizmeti devam ediyor

Digor’da “Evde Bakım Projesi” vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kaymakam Orhan Gazi Karakaş’ın yakından takip ettiği ve Digor Kaymakamlığı’nca uygulanan “Evde Bakım Projesi” çerçevesinde ilçe merkezi ile köylerde yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşların evleri kaymakamlıkça oluşturulan ekipler tarafından temizleniyor.

Eveleri temizleyen ekipler, daha sonra vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor. İhtiyaçları karşılanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getiriyor.

Digor Kaymakamlığı’nca hayata geçirilen “Evde Bakım Projesi” nin devam edeceği ve vatandaşlara evlerinde hizmet verileceği öğrenildi.