Belediye Başkan Yardımcısı Taşkın vatandaşlarla bir araya geldi

Kars Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın, vatandaşlarla bir araya geldi.

Yaklaşan inşaat sezonu öncesinde Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın, Yenişehir Mahallesi’nde bir takım incelemelerde bulundu.

Taşkın, Yenişehir Mahallesi’ne adeta çıkarma yaptı. Belediye birim müdürleriyle birlikte mahalleye gelen Taşkın muhtar Ekin Ekinci’den mahalle ile ilgili bilgi aldı.

Taşkın daha sonra Yenişehir Mahallesi’nde belediye tarafından yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Taşkın, daha sonra mahalleden ayrıldı.