Başkan Halit Özer, “Turizminde yeni destinasyon

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, Kars ve bölge turizminin gün geçtikçe rotasına yeni destinasyonlar eklediğini belirtti.

Özer, Kars ovasının karavan turizminin ev sahipliği yapabileceğini alt yapının uygun olduğunu ve Karavan sevenler Kars ile buluşturacaklarını söyledi.

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, “Geçmişten günümüze başarı ile sonuçlandırıldığımız bir çok turizm alanında yeni rotalara ve yeni destinasyonlara ihtiyaç vardır. Kültür, sanat, Gastronomi, kış, yayla, inanç ve birçok alanda yaptığımız yeniliklerle birlikte Kars ta hem rota sayısını hem konaklama sayılarını fazlalaştırdık” dedi.

Özer, “Kars turizmi sadece transit geçiş güzergahından çıkarıp sırasıyla 1 gece, 2 gece şu an ise 3 ile 4 gece konaklama rotalarına çıkarmayı ve gelen yerli yabancı turist sayısı 30 binlerden 300 binlere çıkarmayı başarmışızdır. Bu başarı tüm sektör çalışanları ve sahiplerinin yanı sıra idari, siyasi ve mülki amirliklerinin de yoğun desteği ve çabası ile başarı elde etmiştir” diye konuştu.

“Karavan turizmine yönelik çalışmalar başladı”

Kars’ın karavanla seyahat edilecek en güzel yerlerden birisi olduğunu dikkat çeken Özer, “Karavan turizmine yönelik çalışmalarımız başlamıştır. Kars Valiliğimiz, Belediyemiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü düzeyinde görüşmelerimiz olacak. Kars ovamızın karavan turizminin de ev sahipliği yapabileceğini alt yapı uygun olduğunu için Kars’ı karavan sevenler ile buluşturacağız. Dünya’nın farklı noktalarından buraya karavanı ile seyahat edip bölgemizin tanıtımını daha da fazlalaştırmaya yardımcı olacaktır. Amacımız Kars turizminde sürdürebilirlik ve 12 ay turizm” şeklinde konuştu.