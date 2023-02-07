Alibeyoğlu kendi firmasından depremzedeler 1 tır yardımda bulundu

KATSO Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu, depremzedeler için kendi firması üzerinden 1 tır gıda yardımında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili vuran, ne yazık ki yüzlerce insanın da hayatını kaybettiği depremle ilgili Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu 1 tır gıda yardımı yaparak vatandaşlardan da acil yardım talebinde bulundu.

Ertuğrul Alibeyoğlu “Durum sandığımızdan da vahim. Depremin etki alanı çok geniş ve acil yardım ulaştırılması gereken iller ve bölgeler bulunmakta. Yurttaşlarımızı vatandaşlarımızı göz ardı edemeyiz” dedi.

Alibeyoğlu, “Ben herkesin duyarlı davranarak yardımda bulunmasını rica ediyorum. Deprem bölgelerinden gelen haberler birçok yere yardım ulaşmadığı ve acil su, gıda, ısıtıcı, battaniye gibi temel ihtiyaç malzemelerine ulaşımın çok zor olduğu yönünde. Vatandaşlarımızı acil yardıma bekliyoruz. AFAD koordinasyonunda gereken neyse yapılmaktadır” şeklinde konuştu.