AK Parti Milletvekili Çalkın oyunu kullandı

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Türkiye geneli olduğu gibi Kars’ta da oy kullanma işlemleri sürüyor.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın Fevzi Paşa İlkokulundaki 1085 No’lu sandıkta oyunu kullandı.

Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Çalkın, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla süre sohbet etti.

Çalkın, daha sonra oy kullandığı okuldan ayrıldı.