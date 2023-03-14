Yenice Ormanlarında ara denetim başladı

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nde Orman Yönetim Konseyi çerçevesinde Karabük, Ovacık ve Yenice Orman İşletme Müdürlüğünde ara denetim başladı.

Toplantı ile ilgili bilgi veren Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, "Bölge Müdürlüğümüzde 21.03.2013 tarihinden itibaren aralıksız olarak 10 yıldır devam eden Orman Yönetim Konseyi sertifikasyon sürecinde ne aşamada olduğumuzu, yapılan işlerde, prensip, kriter ve göstergelerde ne kadar ilerlemenin kaydedildiği ortaya koymak için bir araya geldik” dedi.

2023 yılı itibariyle Ulus ve Devrek Orman İşletme Müdürlüklerini de de bu sürece dahil ettiklerini belirten Bayraktaroğlu, “Orman Teşkilatı olarak 184 yıldır uyguladığımız ormanların yönetimi ile çevreyi, biyolojik ve ekolojik dengeyi kontrol edip ormanları koruduğumuz gibi aynı zamanda ormanlarda hayatlarını sürdüren orman köylülerimizin anayasamızın 170 ve 171 kanunlarından doğan haklarını da koruma altına almak ve saygı duyulmasını sağlamaktayız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca yaban hayatın korunması, bitki çeşitliliğinin kontrol altına alınması gibi daha birçok konuda görevlendirilmelerin yapıldığını aktaran Bayraktaroğlu, “Vizyonunu ormanlarla alakalı karar veren işletme ve tüketicilere yön vermek olarak belirleyen orman teşkilatımız Orman Yönetim gibi sivil toplum kuruluşlarının sayesinde yöresel ve bölgesel düzeyde orman ürünlerinin doğru kullanılması, gerekli standartların belirlenerek yönetilmesi ve kurumumuzun bunlara uygunluğunun bağımsız olarak denetlenmesi ile İşletme Müdürlüklerimizin standartlara uygun çalışmalarını denetlenmesiyle uyguladığımız orman yönetim sisteminin olumlu avantajlarını ortaya koymaktayız” diye konuştu.

Ekipler bir hafta süreyle büro ve arazide yapacakları denetimde iş güvenliği ve sağlığı, çevre ve çevre sağlığı ile izleme programlarını gözden geçirecek.