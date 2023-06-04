Karabük 2 nolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimlerinde mevcut Başkan Nurettin Tümen güven tazeledi.

Yenişehir Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen ve 2 adayın yarıştığı genel kurulda 1235 esnaf sandık başına gitti. Seçimler sonrası açılan sandıklarda ki oyların 19’u geçersiz sayılırken, mevcut başkan Nurettin Tümen 727 oy aldı. Diğer aday Hüseyin Kılıç’ın listesi ise 489 oy aldı.

Seçim sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yapan Nurettin Tümen, seçimlerin kaybedeni olmadığını kazananın ise esnafların olduğunu ifade etti.