Safranbolu’da "Kitap İyi Dosttur" etkinliği

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 59. Kütüphaneler Haftası çerçevesinde "Kitap En İyi Dosttur" etkinliği düzenlendi.

Bostanbükü Ortaokulu öğrencileriyle, Şehit Uzman Çavuş Murat Özkozanoğlu’nun isminin verildiği okul kütüphanesinde bir ders saati kitap okuma ve kitap tanıtım etkinliği düzenlendi. Kitap okuma etkinliğinin ardından Mart ayının en çok kitap okuyan öğrencisine hediye ve plaket takdimi yapıldı. Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, ilçedeki okullarda kitap okuma ile ilgili bir çok faaliyet düzenlendiğini, bugün bunlardan birine katılım sağladıklarını belirtti. Gümüş, "Biz şunu çok iyi biliyoruz ki, kitap en iyi dosttur. Kitapla iyi bir dostluk kurabilen kazanır. Çünkü kitap okumak zihni uyarır, hafızayı, odaklanma ve konsantrasyonu geliştirir, analitik düşünme becerisi kazandırır, kelime dağarcığımızı ve bilgi seviyemizi artırır. Böyle bir dostun kıymetini bilmek lazım. Okullarımızdaki bu tür etkinliklerle buna dikkatleri çekiyor ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize okumayı sevdirmeye yönelik çalışmalar yapan okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimize kitapla sonsuz dostluklar kurabilmeleri temennisi ile başarılar diliyorum."dedi.