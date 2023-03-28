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Safranbolu’da Kent Tiyatrosundan 1 yılda 15 oyun
KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE GEÇEN YIL KURULAN SAFRANBOLU BELEDİYESİ KENT TİYATROSU, BİR YILDA 15 OYUN SERGİLEDİ.
KARABÜK 28.03.2023, 18:55
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde geçen yıl kurulan Safranbolu Belediyesi Kent Tiyatrosu, bir yılda 15 oyun sergiledi.
Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde provalarına devam eden Kent Tiyatrosu, Belediye Başkanı Elif Köse tarafından özellikle çocukları ve gençleri sanatsal, kültürel aktivitelere yönlendirmek ve onların becerilerini ortaya çıkarmak amacıyla kuruldu.
2022 yılında hayata geçirilen ve kısa sürede de seyirci ile tiyatronun izleyici tarafından da benimsenmesi ve sergilediği 15 oyunda yaklaşık 5 bin kişiye ulaşması ise büyük bir başarı olarak görülüyor.