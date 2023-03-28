Safranbolu’da Kent Tiyatrosundan 1 yılda 15 oyun

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde geçen yıl kurulan Safranbolu Belediyesi Kent Tiyatrosu, bir yılda 15 oyun sergiledi.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde provalarına devam eden Kent Tiyatrosu, Belediye Başkanı Elif Köse tarafından özellikle çocukları ve gençleri sanatsal, kültürel aktivitelere yönlendirmek ve onların becerilerini ortaya çıkarmak amacıyla kuruldu.

2022 yılında hayata geçirilen ve kısa sürede de seyirci ile tiyatronun izleyici tarafından da benimsenmesi ve sergilediği 15 oyunda yaklaşık 5 bin kişiye ulaşması ise büyük bir başarı olarak görülüyor.