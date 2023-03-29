Safranbolu’da "Genç Vizyon" etkinliği

Safranbolu’da her yıl YKS sınavına girecek olan öğrencilerle gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen"Genç Vizyon"öğrenci buluşmaları devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrencilerle geleceğe dair hedefleri, beklentileri ile ilgi alanları ve eğitim öğretim üzerine sohbet ederek, öğrencilerin görüş ve önerilerini dinledi. Öğrencilere geleceğin meslekleri, kendilerini bekleyen fırsatlar ve imkanlar hakkında bilgi paylaşımında bulunarak öğrencilerin yönelttiği soruları cevaplayan Gümüş, Türkiye’nin istikbali olan çocukları büyüklerin zamanına göre değil onların yaşayacakları çağa göre yetiştirmenin önemli olduğunu belirtti. Gümüş, "Eğer bunu yapamazsak çağı kaçırma ve dünya ile rekabet edememe tehlikesi ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olacaktır. Eğitim öğretim çalışmalarının yanında başta Teknofest olmak üzere farklı alanlardaki proje çalışmaları ile ’Genç Vizyon’ buluşmalarının bu açıdan çok değerli olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle üniversite sınavına hazırlanan bütün öğrencilerimize muvaffakiyetler diliyorum"dedi.