Safranbolu’da "Aile Okulu" yoğun ilgi görüyor

Safranbolu’da "Aile Okulu" Projesi çerçevesinde düzenlenen eğitimler velilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulu’nda "Aile Okulu" eğitimlerini başarı ile tamamlayan velilere katılım belgeleri törenle takdim edildi. Program sonrası velilerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, velilerin "Aile Okulu" projesiyle ilgili düşüncelerini ve beklentilerini dinledi.

Gümüş, "Bakanlığımız tarafından güçlü aile, güçlü çocuklar ve güçlü toplum hedefiyle başlatılan ’Aile Okulu’ Projesi ilçemizdeki okullarımızda başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Bunun en önemli göstergelerinden birisi velilerimizin proje çerçevesindeki eğitimlere gönüllü ve istekli olarak göstermiş oldukları yoğun ilgi ve proje ile ilgili olumlu geri dönüşleri. Velilerimizin ve özellikle de annelerin bu ilgi ve teveccühleri bizleri ziyadesiyle memnun etmekte. Geleceğimiz olan çocuklarımızın yetiştirilmesinde ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanmalarında aile-okul birlikteliğinin ve bu eğitimlerin çok değerli ve kıymetli olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle ’Aile Okulu’ seminerlerine katılan ve okullarımızın birer aile ortamına dönüşmesine katkı sunan bütün velilerimize teşekkür ediyorum. Bu eğitimlerde görev alan okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi.