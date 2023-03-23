Safranbolu Belediyesinde 9 sözleşmeli personel memur oldu

Safranbolu Belediyesinde sözleşmeli personel olarak görev yapan ve 7433 sayılı kanun gereği memur kadrosuna geçen 9 personel Belediye Başkanı Elif Köse’nin de katıldığı törenle asli devlet memurluğuna geçiş için yenin etti.

Belediye Meclis Salonu’nda yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Yemin töreninin ardından konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Ettiğiniz yemine gerçekten içinize sindirerek söylediğinizde söylenecek söz yok. Çalıştığı kurumda işini layığı ve severek, Atatürk ilke ve inkılaplarından sapmadan, Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışır bir şekilde yapan her personel bizim için değerlidir. Bu nedenle ettiğiniz yemini unutmamanızı istiyorum" dedi.

Safranbolu ve Safranbolu halkı için çalıştıklarını vurgulayan Köse, "Aynı azimle çok daha faydalı işler yapacağınıza inanıyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi Safranbolu çok özel bir kent. Böyle bir kentte hizmet kurumu olan belediyede çalışmak bence ayrı bir gurur. Bizler halka dokunan işler yapıyoruz. O nedenle burada çalışmak ve hizmet etmek te bir ayrıcalık. Bu vesile ile her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.