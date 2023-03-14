Murat Orhan MHP’den milletvekili aday adayı oldu

Eski Kaptan Şirketler Grubu Karabük Müdürü ve iş insanı Murat Orhan, 14 Mayıs’ta yapılacak milletvekilliği seçimleri için MHP’den milletvekili aday adayı oldu.

Aday adaylığı başvurusunu MHP Genel Merkezine yapan Orhan, hayırlı olması temennisinde bulundu. Orhan, "14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimleri Aday Adaylığımızı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimize resmi olarak yapmış bulunmaktayım. Geçtiğimiz bu zor süreçte ülkemiz ve Karabük’ümüz sorunlarını çözmek için bu yola çıktım. Hayırlara vesile olmasını diler Karabük halkının desteklerini beklerim" dedi.